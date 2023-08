Atletica | Simonelli e Fofana in semifinale ai Mondiali | gli azzurri avanzano sui 110 hs | Holloway miglior tempo

(Di domenica 20 agosto 2023) Lorenzoe Hassanesi sono qualificati alle semifinali dei 110 ostacoli ai2023 dileggera. I duehanno superato le batterie, entrambi chiudendo al quarto posto nelle rispettive serie: il 21enne laziale ha corso in 13.50 (vento nullo) nella terza, terminando alle spalle del senegalese Louis François Mendy (13.24), dello statunitense Freddie Crittenden (13.40) e del polacco Damian Czykier (13.49); il 31enne lombardo ha invece chiuso in 13.53 (0,5 m/s di vento a favore) dietro al francese Wilhem Belocian (13.31), al giapponese Shunsuke Izumiya (13.33) e al brasiliano Rafael Pereira (13.52). I nostri portacolori hanno superato il turno come ci si auspicava alla vigilia, anche se inoccorrerà offrire una prestazione tecnica più ...

