Atletica | Pietro Arese | “C’è rammarico per l’eliminazione | ma il personale è come una medaglia di consolazione”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023)corre il 1500 più veloce della carriera ma non basta per entrare in Finale ai Campionati Mondiali 2023 dileggera, in programma a Budapest. Il 23enne azzurro ha timbrato un ottimo 3’33?11, chiudendo però in ottava posizione la prima semifinale e mancando di poco la qualificazione per l’atto conclusivo nella rassegna iridata. “Chiaramente ildi non essere entrato in finale c’è, perché mi ha separato poco più di un decimo dall’obiettivo. Comunque 3’33?11, primato, significa che sono arrivato qui al meglio della mia stagione e per adesso anche della mia carriera“, le parole a caldo del torinese ai microfoni della Rai dopo la sua prova in semifinale. “Quando uno corre il, èse fosse unadi ...