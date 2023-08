Atletica | Noah Lyles favorito per la doppietta 100-200 E sogna persino di superare Bolt…

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023)si è laureato Campione del Mondo sui 100 metri, trionfando a Budapest con un magistrale 9.83 (vento nullo). Lo statunitense ha giganteggiato in finale, recuperando la partenza fulminea di Christian Coleman ed emergendo nel finale, battendo per cinque centesimi il botswano Letsile Tebogo e il britannico Zharnel Hughes. Un successo perentorio per il fuoriclasse americano, che ha eguagliato la miglior prestazione mondiale stagionale ed è emerso nella gara regina, particolarmente equilibrante e che è andata in scena senza la presenza del Campione del Mondo uscente e del Campione Olimpico (Fred Kerley e Marcell Jacobs).si era presentato a Budapest annunciando temponi ai limiti dello spaziale, dichiarando di volere correre i 100 in 9.65 (ad appena sette centesimi dal record del mondo di Usain Bolt). Il ...