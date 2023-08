Atletica | Noah Lyles è l’uomo più veloce del mondo | vittoria imperiale sui 100 | tempo stellare Un europeo sul podio

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023)piùdel Pianeta. Lo statunitense si è laureato Campione deldei 100 metri, trionfando a Eugene con un9.83 (vento nullo). Il due volte Campione delsui 200 metri ha conquistato il suo primo titolo iridato in questa specialità, eguagliando la miglior prestazione mondiale stagionale che il britannico Zharnel Hughes aveva siglato in primavera. Il 26enne, bronzo sul mezzo giro di pista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, aveva promesso questo trionfo con l’apocalittico crono di 9.65: ha tagliato il traguardo 18 centesimi più tardi rispetto a una previsione che era stata letteralmente folle, ma tanto è bastato per prendersi lo scettro nella gara regina e per far restare il titolo negli USA dopo che lo scorso anno si impose Fred ...