Atletica | Mondiali 2023 | risultati 20 agosto Palmisano di bronzo | Tamberi col brivido | Dosso record italiano | Sibilio c’è

(Di domenica 20 agosto 2023) A Budapest (Ungheria) proseguono idileggera, con una seconda mattinata di gare particolarmente frizzante sotto un cielo limpido e temperature decisamente estive. L’Italia ha festeggiato la splendida medaglia diconquistata da Antonellanella 20 km di marcia: la Campionessa Olimpica ha battuto un colpo dopo due anni estremamente complicati, è tornata ai vertici e ha lanciato un messaggio importante verso i Giochi di Parigi 2024. Il primo titolo di giornata è volato in Spagna per mano di Maria Perez, che ha emulato quanto aveva fatto ieri il suo connazionale Alvaro Martin. Grande fermento in casa Italia, che dopo il podio della fuoriclasse pugliese ha calato carte importanti all’interno dello stadio della capitale magiara. Gianmarcosi è ...

Buoni risultati anche per lo sport su Rai 2, con le dirette deidileggera e della partita dell'Italia agli Europei femminili di pallavolo. La prima serata del 19 agosto: vince ...Arriva con un gran carico di ansia l'accesso alla finale di martedì sera di salto in alto aidi Budapest per Gimbo Tamberi , che tocca i 2.28 m solo alla terza prova facendo esplodere lo stadio. Prima di lui a metterlo in difficoltà c'era stato l'altro azzurro finito tra i 13 ...Antonella Palmisano ha conquistato la medaglia di bronzo nella 20 chilometri di marcia femminile aididi Budapest. La gara è stata vinta dalla spagnola Maria Perez in 1h26'51 davanti all'australiana Jemime Montag. Per Palmisano questa medaglia ha un sapore particolare, visto il ...

A Budapest la bellissima mezzofondista di Teramo non vede l'ora di prendersi la scena e bissare l'oro agli Europei di Cross del 2022. A fare il tifo per lei c'è la sua famiglia, gli amici e anche gli ...Marcell Jacobs ai Mondiali di Budapest 2023 dopo la lombalgia che ha pregiudicato la prima parte della stagione. Ecco come si è preparato.