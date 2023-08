Atletica | Mondiali 2023 | Lyles imperatore dei 100 | Jacobs ci prova Iapichino senza medaglia | Cheptegei al cubo | martello sorpresa

(Di domenica 20 agosto 2023) Ricco pomeriggio a Budapest (Ungheria), dove vanno in scena idileggera. Sono stati assegnati cinque titoli, tra cui quello dei 100 metri: la gara regina è stata vinta dallo statunitense Noahcon un superbo 9.83, mentre Marcellè stato eliminato in semifinale (10.05) al pari dell’altro americano Fred Kerley. L’Italia sperava in una magia da parte di Larissanel salto in lungo, dove era una delle grandi favorite della vigilia, ma la toscana si è dovuta accontentare del quinto posto ad appena sei centimetri dalladi bronzo. Grandenel lancio del, lotta tiratissima nell’eptathlon, mentre l’oro dei 10.000 metri viaggia verso l’Uganda. Di seguito i risultati della ...

Termina la seconda giornata deididi Budapest . Antonella Palmisano , bronzo nella 20km di marcia , si aggiudica l'unica medaglia azzurra di oggi 20 agosto. Tanti però gli italiani che hanno passato il turno, a ...Niente podio per Larissa Iapichino aidiin corso a Budapest: l'azzurra, al termine di prove al di sotto dei suoi personali e con due nulli, chiude con 6,82 metri. Oro alla serba Ivana Vuleta con un mostruoso 7,14, ...

Larissa Iapichino non trattiene le lacrime per gli errori che hanno condizionato il risultato della finale di salto in lungo di oggi ai campionati del mondo di Budapest. La figlia di Fiona May, ...Seconda giornata dei Mondiali di atletica: attesa per Marcell Jacobs alle 16.35 nella semifinale dei 100 (con finale alle 19.10). Impegnati nelle finali anche Larissa Iapichino nel lungo e…