Atletica | Ludovica Cavalli in finale ai Mondiali | personale sui 1500 | Sabbatini eliminata Kipyegon in pole

(Di domenica 20 agosto 2023) Una splendidasi è qualificata alladeimetri ai2023 dileggera. L’azzurra ha letto brillantemente la prima semi, non ha mai mollato il gruppo delle migliori, è rimasta molto accorta e non ha mai strafatto, gestendo al meglio lo sforzo in un contesto che fino a oggi le era alieno. La 22enne non si è tirata indietro in uncombattuto e spalla a spalla, emergendo in un rettilineo di grande sostanza e chiudendo al sesto posto, l’ultimo utile per accedere all’atto conclusivo. La genovese ha siglato il propriodi 4:02.83, togliendo 21 centesimi al vecchio primato corso lo scorso 2 giugno al Golden Gala di Firenze. Nella sua semisi è imposta la ...

BUDAPEST (UNGHERIA) - Una grande gioia e un'immensa delusione ai Mondiali di atletica leggera che si stanno svolgendo a Budapest. Ludovica Cavalli ha infatti conquistato la finale dei 1500 metri. L'azzurra si è piazzata sesta nella prima semifinale con il tempo di 4'02"83, suo

Atletica, Ludovica Cavalli in finale ai Mondiali nei 1500: "Non ci credo, quando ho visto il mio nome sul tabellone sono esplosa!" OA Sport

Risultato super per Ludovica Cavalli: la 22enne genovese ha conquistato la qualificazione nella finale dei 1500 metri ai Mondiali di atletica di Budapest, in Ungheria. La mezzofondista azzurra, ...Ludovica Cavalli compie davvero una piccola grande impresa e si qualifica per la Finale nei 1500 metri ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Budapest (in Ungheria) ...