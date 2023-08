Atletica | l’orgoglio di Jacobs | “Ci ho messo la faccia | io non ho paura Adesso la staffetta”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023) Bel progresso rispetto all’opaca prestazione di ieri ma niente impresa per Marcell, che si ferma in semifinale sui 100 metri ai Campionati Mondiali 2023 dileggera sulla pista del National Athletics di Budapest. Lo sprinter lombardo è passato dal 10?15 delle batterie al 10?05 odierno, rivelatosi però insufficiente per accedere alla finale della rassegna iridata (il 4° posto di Amo-Dadzie, che regalava una minima chance di ripescaggio, era distante 2 centesimi). “Sicuramente molto meglio di ieri, però sapevo che non sarebbe stato facile. Ho dato tutto quello che avevo, le sensazioni sono state migliori rispetto alle batterie. Quello che mi manca in questo momento è proprio gareggiare, io più gareggio e più riesco a trovare la forma“, dichiara a caldo il campione olimpico in carica ai microfoni della Rai. “Magari potevo stare a casa da ...