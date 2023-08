Atletica | Lorenzo Simonelli | “L’obiettivo era la qualificazione alla semifinale | le sensazioni sono buone”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023) Missione compiuta per, impegnato con Hassane Fofana, nelle batterie dei 11o ostacoli dei Mondiali 2023 dileggera che si stanno svolgendo a Budapest (Ungheria). Il 21enne laziale ha corso in 13.50, con vento nullo, chiudendo al quarto posto nella propria heat. Una prova nella quale si è imposto il senegalese Louis François Mendi in 13.24 a precedere l’americano Freddie Crittenden (13.40) e il polacco Damian Czykier (13.49, primato stagionale). Bella la partenza di, poi dal quinto ostacolo la progressione è venuta meno. Comunque, era importante centrare la. “era staccare il biglietto per lae superare questo turno. Averlo fatto direttamente, senza ...