Atletica | Larissa Iapichino in lacrime | “Ho sbagliato proprio questa gara Mi sono scossa troppo tardi”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023)si conferma una delle grandi protagoniste del panorama internazionale attuale del salto in lungo femminile ma non riesce a salire sul podio in occasione dei Campionati Mondiali di Budapest 2023. La fiorentina ha chiuso la finale iridata in quinta posizione con un 6.82 metri (+0.8 m/s) ottenuto all’ultimo tentativo, restando fuori dalla zona medaglie per 6 cm. A 21 anni, la figlia di Fiona May rappresenta comunque il futuro della disciplina e potrà sognare in grande già l’anno prossimo agli Europei di Roma e soprattutto alle Olimpiadi di Parigi. La prestazione odierna è stata discreta ma sicuramente non esaltante per la vincitrice di ben tre tappe della Diamond League (tra cui il Golden Gala) e vice-campionessa continentale indoor nel 2023, già capace di atterrare a 6.97. “Hooggi. Ho ...