Atletica | Larissa Iapichino fuori dal podio mondiale nel salto in lungo | le lacrime per il quinto posto e la «consolazione» della vincitrice

(Di domenica 20 agosto 2023)si è piazzata quinta nella finale diinfemminile ai Mondiali diin corso a Budapest. La saltatrice Italiana, figlia d’arte (sua madre è la grande lunghista Fiona May, il padre l’astista ed allenatore Gianni) ha saltato 6.82 nel sesto e ultimo. Troppo poco per acciuffare il, se non la vittoria. Ad imporsi con la misura di 7.14 è stata la serba Ivana Vuleta (7.14), che è andata poi a consolare la collega italiana, inper essere rimastadal. Dove sono salite invece l’americana Tara Davis Woodhall (argento, 6.91) e la romena Alina Rotaru (bronzo, 6.88). Leggi anche:, Marcell Jacobs ...

Niente podio perIapichino ai mondiali diin corso a Budapest: l'azzurra, al termine di prove al di sotto dei suoi personali e con due nulli, chiude con 6,82 metri. Oro alla serba Ivana Vuleta con un ...Finisce in lacrime la prima finale mondiale diIapichino. A parte l'oro della serba Ivana Vuleta a 7.14 (+1.2), sia l'argento della ... la Champions dell'. Non bastano a consolarla i ...Nella econda giornata dei Mondiali diJacobs chiude quinto in semifinale e manca la finale dei 100 (dove l'oro va all'americano Noah Lyles). Quinta ancheIapichino nella finale nel lungo. Yeman Crippa è 12° nei 10.000m. ...

Atletica, Larissa Iapichino in lacrime: "Ho sbagliato proprio questa gara. Mi sono scossa troppo tardi" OA Sport

(Adnkronos) – Niente podio per Larissa Iapichino ai mondiali di atletica in corso a Budapest: l’azzurra, al termine di prove al di sotto dei suoi personali e con due nulli, chiude con 6,82 metri. Oro ...L'Azzurra, reduce da una grande stagione dove aveva vinto tre volte in Diamond League, dopo un primo nullo non è riuscita ad andare oltre la misura di 6.82, a 6 centimetri dal terzo posto, ed ha ...