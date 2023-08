(Di domenica 20 agosto 2023) Seconda medaglia per l’Italia ai Mondiali 2023 di: terzo posto e bronzo pernella 20 km di marcia femminile. L’azzurra, campionessa olimpica in carica, ha fornito una prestazione entusiasmante, considerando i problemi fisici accusati negli ultimi tempi. Subito dopo il traguardo ha parlato ai microfoni della RAI il DT dell’Italia dell’leggera, Antonio La, il quale ha sottolineato come la marciatrice italiana continui a raccogliere successi a distanza di anni da Londra 2017, quando colse il bronzo ai Mondiali, e da Berlino 2018, quando centrò il bronzo agli Europei. Queste le parole a caldo del Direttore Tecnico FIDAL: “6 anni dopo Londra, 5 anni dopo Berlino,è un pezzo di storia dello sport italiano. ...

Posticipato a lunedì prossimo l'esordio mondiale per l'ostacolista valdostana Eleonora Marchiando. Il direttore tecnico delle squadre nazionali di, Antonio La, ha formalizzato la composizione delle 4x400 mista, in programma sabato 19 agosto, nel giorno dell'esordio dei 19esimi mondiali di Budapest. Alla 25enne di Aosta, una delle ...ROMA " Prendono il via domani i Mondiali dileggera, in scena a Budapest. L'Italia si presenta ai nastri di partenza con una formazione ... che il direttore tecnico azzurro, Antonio La. ......chilometri di marcia maschile apre - sabato 19 agosto - i Mondiali diin programma a Budapest ai quali l'Italia si avvicina con tante speranze. La Nazionale diretta dal d.t. Antonio La...

Atletica, La Torre celebra Antonella Palmisano: "Ora le altre devono preoccuparsi per Parigi 2024" OA Sport

E' posticipato a lunedì prossimo l'esordio mondiale per l'ostacolista valdostana Eleonora Marchiando. Il direttore tecnico delle squadre nazionali di atletica, Antonio La Torre, ha formalizzato la ...Posticipato a lunedì prossimo l’esordio mondiale per l’ostacolista valdostana Eleonora Marchiando. Il direttore tecnico delle squadre nazionali di atletica, Antonio La Torre, ha formalizzato la compos ...