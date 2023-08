Atletica | la spacconata di Ingebritsen | cosa ha fatto e perché ha mancato di rispetto agli avversari

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023) Jakob Ingebrigtsen si è reso protagonista di un episodio di cattivo gusto durante le semifinali dei 1500 metri ai Mondiali 2023 dileggera. Il fuoriclasse norvegese, grande favorito della vigilia per la conquista della meda d’oro in questa specialità, ha inscenato un gesto che ha generato parecchie discussioni nella giornata odierna. In occasione dell’ultima curva, infatti, Jakob Ingebrigtsen ha operato un sorpasso all’esterno, si è girato e ha aizzato il pubblico presente sugli spalti, agitando le mani per richiedere il sostegno dei tifosi. Successivamente ha ripreso l’azione, ha accelerato e ha vinto la semifinale in 3:34.98 davanti al britannico Josh Kerr (3:35.14) e allo statunitense Cole Hocker (3:35.23). Si tratta di un gesto non propriamente sportivo e che manca un po’ di...