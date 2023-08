Atletica | Jacobs pronto per la staffetta ai Mondiali | chi gli farà spazio? Il possibile quartetto dell’Italia

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023) Marcellè visibilmente migliorato da un giorno all’altro: nelle batterie di ieri era parso spento in viso, non era riuscito a ingranare, era partito a male e non era riemerso, fermandosi a 10.15 e strappando in extremis la qualificazione alle semifinali dei 100 metri ai; oggi, invece, il Campione Olimpico è progredito, si è presentato ai blocchi di partenza più cattivo e aggressivo, è scattato meglio e anche sul lanciato non ha sfigurato, salvo spegnersi un pochino nel finale e chiudere in 10.05. L’accesso all’atto conclusivo era lontano quattro centesimi, oggettivamente non così tanto considerando che il velocista lombardo ha dovuto fare i conti con una serie i problemi fisici che gli hanno impedito di gareggiare nel corso di questa stagione. Il Messia dello sport tricolore appare comunque in crescita, anche se al momento non vale le ...