(Di domenica 20 agosto 2023)si è qualificato alladel salto in alto ai2023 dileggera. Il Campione Olimpico si è salvato con un colpo da autentico fuoriclasse, dopo aver commesso due errori a 2.28 e avere rischiato l’eliminazione. Il fuoriclasse marchigiano ha valicato l’asticella quando era con le spalle al muro e si è così guadagnato il diritto di disputare l’atto conclusivo, in programma martedì 22 agosto a Budapest (Ungheria). Il 31enne, presentatosi nella capitale magiara con l’obiettivo di conquistare l’unico alloro che manca al suo glorioso palmares, dovrà alzare necessariamente il proprio livello e, per sua ammissione, è in ottime condizioni fisiche.dovrà fare i conti con i rivali più accreditati...

... Sky ed Eurosport) sarà impegnato nella semifinale dei 100 metri ai Mondiali didi ... il gardesano è chiamato a stare in scia ai due favoriti, arrivando magari ad un tempo di 10'' che...IL MEDAGLIERE AGGIORNATO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL'ITALIAITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO Ora, la finale, in cui spera di fare comunque meglio del ...Ho anche provato con l'dove me la cavavo, ma la pallavolo mi piaceva di più e ho scelto ... Sarebbe dunque ipocrita dire chesportivi diabetici conducano una vita normale. Solo all'...

Atletica, gli avversari di Gianmarco Tamberi ai Mondiali. Progressione di gara esagerata: le misure della finale OA Sport

Lorenzo Simonelli e Hassane Fofana si sono qualificati alle semifinali dei 110 ostacoli ai Mondiali 2023 di atletica leggera. I due azzurri hanno superato le batterie, entrambi chiudendo al quarto pos ...Diretta live della seconda giornata dei Mondiali di atletica di Budapest con tanti italiani in gara, tra cui Larissa Iapichino e Marcell Jacobs ...