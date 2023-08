(Di domenica 20 agosto 2023)si qualifica col brivido alla finale del lancio del disco femminile ai2023 dileggera, in corso a Budapest, in Ungheria: l’azzurra, settima nel Gruppo A, è poi scivolata al 12° ed ultimo posto dopo la fine del Gruppo B, occupando così l’ultimo slot utile per disputare l’ultimo atto. Ai microfoni della RAI le parole a caldo dell’azzurra, rilasciate prima del termine delle qualificazioni: “qui, ci tenevo ad uscire con il, ma il nullo al primo lancio mi ha condizionato, perché poi mitrattenuta. Il primo era lungo, ma ho pizzicato il cordolo col piede sinistro“. L’azzurra tiene a sottolineare quanto sia importante lo stato d’animo con cuile ...

BUDAPEST - Seconda giornata ai Mondiali dileggera di Budapest 2023, tanti azzurri in gara, con riflettori puntati su Gianmarco ... Alle 9 qualificazioni del disco femminile,Osakue in ...I Mondiali dial secondo giorno presentano già un programma molto interessante per i ... 9.00 Lancio del disco femminile QualificazioniOsakue. 9.35 400 metri femminili Batterie ...Stasera si entra nel vivo dei Mondiali dicon le prime finali, ma facendo un salto in avanti andiamo a vedere i 14 azzurri impegnati ...Osakue in pedana alla ricerca della finale. Poi le ...

Atletica, Daisy Osakue: "Sono venuta ai Mondiali serena, voglio affrontare le prossime gare col sorriso" OA Sport

Una Daisy Osakue non brillante riesce comunque a strappare una sofferta qualificazione per la Finale nel lancio del disco femminile ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgim ...Domenica con 5 titoli assegnati, 14 azzurri in gara e tanti nomi pesanti coinvolti. Una domenica lunghissima che inizia con la marcia ...