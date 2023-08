(Di domenica 20 agosto 2023)non è riuscita a qualificarsi alle semifinali dei 400 metri ai2023 dileggera. L’obiettivo era abbastanza arduo, visto che passvano il turno soltanto le migliori tre classificate di ciascuna delle sei batterie e i sei migliori tempi di ripescaggio. La 26enne siciliana ha tagliato il traguardo in sesta posizione con il crono di 51.57, a un solo decimo dal propriosiglato lo scorso anno a Ginevra e a due centesimi dallo stagionale corso un paio di mesi fa agli Europei a squadre. Prova discreta per l’azzurra, che poco ha potuto in una serie di grandissima sostanza e dove si è corso davvero molto forte di prima mattina: la polacca Natalia Kaczmarek si è imposta in 50.02 precedendo la belga Cynthia Bolingo (50.29) e la giamaicana Candice McLeod (50.37), poi a ...

BUDAPEST - Seconda giornata ai Mondiali dileggera di Budapest 2023, tanti azzurri in gara, con riflettori puntati su Gianmarco ... Al viaMangione. Avanzano le prime 3 di ogni batteria e ...... QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO CALENDARIO2023: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI ... JOAO BUSSOTTI, OSSAMA MESLEK 21.35 400m femminili - Finale : EVENTUALEMANGIONE 21.50 400m ...I Mondiali dial secondo giorno presentano già un programma molto interessante per i ... 9.35 400 metri femminili BatterieMangione. 10.25 400 metri maschili Batterie Davide Re. ...

Atletica, Alice Mangione sfiora il personale ma viene eliminata ai Mondiali. Big sciolte sui 400, eliminata Miller-Uibo OA Sport

Domenica con 5 titoli assegnati, 14 azzurri in gara e tanti nomi pesanti coinvolti. Una domenica lunghissima che inizia con la marcia ...E’ la domenica delle stelle quella che attende gli appassionati italiani di atletica, con tanti azzurri in pedana e in pista e con tante opportunità di vederli tra i grandi protagonisti al Mondiale di ...