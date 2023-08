Atletica | Alessandro Sibilio trova Warholm anche nella semifinale dei Mondiali! Tutti gli avversari dell’azzurro

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023)ha fatto il suo debutto stamattina ai Campionati Mondiali 2023 dileggera in quel di Budapest, non impressionando particolarmente in batteria ma conquistando la qualificazione per le semifinali dei 400 ostacoli al rientro dopo l’infortunio (risentimento al retto femorale della coscia sinistra) di un mese fa in Diamond League a Montecarlo. Il 24enne napoletano ha corso in 49?50, senza forzare nei primi 300 metri per poi aumentare il ritmo nel rettilineo conclusivo terminando in quarta posizione la sua heat e garantendosi così il passaggio automatico del turno. Ancora distante inevitabilmente dalla forma ottimale, dopo aver perso tanti giorni preziosi di allenamento nelle ultime settimane,tornerà in pista domani per andare a caccia di un postofinale ...