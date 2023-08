Atletica | Alessandro Sibilio risponde dopo l’infortunio | semifinale ai Mondiali con Lambrughi Warholm controlla i 400 hs

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023)era uno degli italiani più attesi nella seconda giornata dei2023 dileggera. Non mancavano i punti interrogativi, visto che il talentuoso campano era reduce da un infortunio rimediato un mesetto fa in Diamond League a Montecarlo, ma il nostro portacolori ha fornito una prestazione quantomeno solida nel primo turno dei 400 ostacoli. L’azzurro ha concluso al quarto posto la terza batteria con il tempo di 49.50, stesso crono del qatarino Bassem Hemeida che lo ha però preceduto di cinque millesimi. Tanto basta per qualificarsi alle semifinali (il suo è il crono più elevato tra tutti quelli che hanno passato il turno), visto che i primi quattro classificati di ogni serie e i migliori quattro tempi di ripescaggio proseguivano la propria avventura a Budapest....