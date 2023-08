Atalanta | Gasperini | 'De Ketelaere è nel posto giusto Se Zapata sceglie di andare'

Le dichiarazioni di De Ketelaere dopo aver segnato il suo primo goal in Serie A portando l'alla vittoria contro il Sassuolo Ai microfoni di DAZN, l'attaccante dell'De Ketelaere ha rilasciato delle dichiarazioni dopo il suo primo goal con la maglia nerazzurra contro il Sassuolo. LE PAROLE - "Ho aspettato a lungo sensazioni come ...Mi piace il modo di giocare di, sono venuto anche per questo. L'è una grande squadra'.REGGIO EMILIA - Il campionato dell'inizia con una vittoria. I nerazzurri si impongono 2 - 0 contro il Sassuolo: a decidere il ...si è affidato alle certezze mandando in campo soltanto ...

Atalanta, Gasperini: "De Ketelaere Mi piace. Zapata Mai contro, gli... GianlucaDiMarzio.com

Al Mapei Stadium la Dea di Gasperini passa con le reti del belga, arrivato dal Milan, e di Zortea su assist di Adopo ...L’allenatore dei nerazzurri, intervenuto a ‘DAZN’, sembra dare la sua ‘benedizione’ al trasferimento: “Se è all’Atalanta, lo faccio giocare. Con Zapata, come con Muriel, non mi metterò mai contro le ...