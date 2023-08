Aston Villa-Everton domenica 20 agosto 2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di domenica 20 agosto 2023)edhanno esordito con una sconfitta rispettivamente contro il Newcastle per 5-1 e contro il Fulham per 1-0 a Goodison Park. Nel primo caso è il punteggio a fare effetto, perché perdere in trasferta contro i Magpies è qualcosa di prevedibile. Strana prestazione per gli uomini di Unai Emery che non hanno InfoBetting: Scommesse Sportive e

Fari puntati anche in Premier League , dove alle 15 l'riceverà l'Everton e alle 17:30 il Chelsea andrà a far visita al West Ham in un derby tutto londinese. Il programma domenicale della ......Cup) - APPLE TV 12.00 Spagna - Inghilterra (Finale Mondiali femminili) - RAI SPORT 13.00 Lilla - Nantes (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO 14.30 Sparta - Feyenoord (Eredivisie) - MOLA 15.00- ...Qualche ora prima tocca all', che ha appena acquistato Nicolò Zaniolo: Emery vuole ripartire dopo la batosta rimediata al debutto con il Newcastle. Partita sulla carta comoda anche per il ...

Aston Villa, ecco Zaniolo: "Qui grazie a Monchi". E non dimentica la Roma Corriere dello Sport

Sirene dal Qatar per Philippe Coutinho. Il trequartista brasiliano (classe 1992 ex Inter, Liverpool, Barcellona e Bayern Monaco) può lasciare l'Aston Villa.Nello scorso fine settimana è scattata la Premier League 2023-2024: quest'oggi si disputeranno due match valevoli per la seconda giornata del massimo campionato inglese, in attesa del monday night tra ...