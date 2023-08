Assegno sociale e pensione di reversibilità | attenzione alla nuova normativa | Come funziona

(Di domenica 20 agosto 2023) Al coniuge superstite di un pensionato o di un lavoratore spetta ladio indiretta. Vale anche per l’? L’è una prestazione assistenziale riconosciuta dall’INPS in favore di coloro che hanno più di 67 anni e che si trovano in situazioni di disagio economico. Si può cumulare alle altre prestazioni economiche? Può il coniuge superstite (ad esempio, la vedova) percepire sia ladi(o laindiretta) sia l’? Ladie l’sono cumulabili (ilovetrading.it)In alcune ipotesi le due prestazioni sono compatibili, ...

... pertanto, della contribuzione figurativa) e di una prima rata di pensione non inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'(il cosiddetto 'importo soglia annualmente rivalutato'). La ...Al compimento dell'età anagrafica per il diritto all'(pari a 67 anni), la pensione di inabilità si trasforma insostitutivo . Cos'è l'mensile di invalidità I ...... l'medio di un lavoratore dipendente andato in pensione con il contributivo puro è di '... Una strategia riformista e progressista, che punti all'equità e alla giustizia, dovrebbe portare ...

