Assassini e stupratori arruolati nella Wagner | la paura delle donne russe | Al loro ritorno ci uccideranno

(Di domenica 20 agosto 2023) L'accordo però è più complesso. Decine di migliaia di detenuti vengono reclutati dalla brigata di mercenari per combattere per sei mesi in Ucraina in cambio di una riduzione della pena. E se ...

la polizia non farà nulla, perché ora questi uomini sono visti come eroi invece che', sostiene Alena Popova, un'attivista russa per i diritti delle donne. Tra i 200 da trasferire ci sono 17 ergastolani, 15 che saranno rimossi per scontare i restanti decenni della loro pena nelle carceri albanesi, oltre a otto. Il Ministero della ...

Ex detenuti, incarcerati principalmente per reati sessuali e omicidi, tornati in libertà a patto di arruolarsi nella brigata Wagner. Questa la notizia lanciata dal quotidiano inglese The Guardian che ...Il patto è molto chiaro: decine di migliaia di detenuti vengono reclutati dalla Wagner per combattere per sei mesi in Ucraina in cambio di una riduzione della pena. E se sopravvivono, sono autorizzati ...