Ascolti tv sabato 19 agosto | Benedetta primavera | Lo show dei record | Agente 117 al servizio della Repubblica

(Di domenica 20 agosto 2023)tv192023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,192023? Su Rai 1 è andato in onda. Su Rai 3117 al– Missione Rio. Su Rete 4 Serafino. Su Canale 5 Lodei. Su Italia 1 Windstorm – Liberi nel vento. Ma chi ha totalizzato i maggioritv192023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv192023, prima serata I ...

...con la nuova edizione da16 settembre sempre nel doppio appuntamento pomeridiano del... i dati del programma parlano chiaro:sempre stabili, o crescenti, per tutti i mesi di messa ...La 15esima Notte Bianca di Trebisacce scoccherà alle ore 19 di19 e si protrarrà fino all'...Alex Gaudino che con oltre un miliardo di visualizzazioni sulle piattaforme e oltre 5 mln di...... grande contenitore per eventi di Piazza Palio,19 agosto a partire dalle 21.30. Il duo hip -... diventando numeri di vendite edalla mano, un vero e proprio cult della canzone pop ...

Ascolti tv sabato 19 agosto 2023: Benedetta Primavera, Lo show dei record, Windstorm, dati Auditel e share Il Corriere della Città

A partire da lunedì 21 agosto, invece, si tornerà alla regolare programmazione di Terra amara: la soap tornerà in onda con le nuove puntate in prima visione assoluta e si ripartirà dal giallo legato ...“Nottenera “ prenderà avvio alle 17,30 per concludersi alle 2 di notte. Quest’anno per la prima volta il festival sarà aperto da una lectio di Lucia Tancredi sul linguaggio femminile nel simbolico mit ...