(Di domenica 20 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodi: ieri sera ha minacciato eto una giovaneneldi. Il ragazzino, di nazionalità egiziana, minacciando i due con una serramanico, si è fatto consegnare i soldi di cui erano in possesso. Ma le vittime hanno immediatamente dopo chiamato la polizia che, grazie anche alle loro indicazioni e descrizioni, ha rintracciato ilin una zona vicina. E’ stato denunciato in stato di libertà ed affidato ad una comunità della zona. Altri servizi straordinari di controllo del territorio – predisposti dalla Questura did’intesa con le altre Forze di Polizia – sono stati effettuati, nella serata di ieri, oltre che nelle ...

CASERTA: rapina durante la "movida" - Denunciato un minorenne Una giovane coppia, ieri sera, nel centro di Caserta, è stata vittima di una rapina, consumata da un giovanedi. Grazie all'allarme immediato dei due rapinati, si sono subito attivati i servizi di polizia, pianificati dalla Questura nell'ambito della c.d. 'movida' estiva, che hanno consentito ...di un bastone e, forse, in stato di alterazione psicofisica, il 35enne si sarebbe scagliato ... riuscendo a colpirlo, e a quel punto il 58enne avrebbe estratto un, rispondendo all'...... nel giro di qualche attimo i ragazzi si sono ritrovati circondati da un gruppetto di sette - otto nordafricani, uno dei qualidi. La fortuna è stata che proprio in quel frangente è ...

Armato di coltello minorenne rapina coppia nel centro di Caserta Agenzia ANSA

Una giovane coppia, ieri sera, nel centro di Caserta, è stata vittima di una rapina, consumata da un giovane armato di coltello. Grazie all’allarme immediato dei due rapinati, si ...Minorenne, armato di coltello: ieri sera ha minacciato e rapinato una giovane coppia nel centro di Caserta. Il ragazzino, di nazionalità egiziana, minacciando i due con un coltello a serramanico, si è ...