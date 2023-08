Antonella Palmisano Bronzo nella 20 km di marcia

(Di domenica 20 agosto 2023) su Tg. La7.it -non tradisce. E' vero, non riesce a difendere l'oro di Tokio 2021 ma sale lo stesso sul podio. Ilconquistato oggi, è comunque un'...

è medaglia di bronzo nella marcia 20 chilometri ai Mondiali di atletica di Budapest. La 32enne azzurra - già campionessa olimpica a Tokyo 2021 - ha tagliato il traguardo in 1h 27' ...è medaglia di bronzo mondiale della 20 km di marcia in 1h27'26' come sei anni fa a Londra, un'impresa costruita ...BUDAPEST (UNGHERIA) -ha vinto la medaglia di bronzo nella 20 km di marcia femminile ai Mondiali di atletica in corso a Budapest. Si tratta della seconda medaglia azzurra dopo l'argento conquistato da ...

Antonella Palmisano bronzo ai Mondiali: "In un tunnel per due anni, ora Parigi mi aspetta. Sono tornata" OA Sport

Dopo l'oro alle Olimpiadi, Antonella Palmisano replica e porta a casa un bronzo ai mondiali di atletica leggera di Budapest nella marcia 20 chilometri. Cade, si rialza, poi reagisce, riesce a tenere ...Seconda medaglia per la Nazionale di atletica ai Mondiali di Budapest. Dopo l’argento ottenuto da Leonardo Fabbri nel getto del peso, infatti, Antonella Palmisano ha conquistato il bronzo nella 20 km ...