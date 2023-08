Antonella Palmisano bronzo ai Mondiali | “In un tunnel per due anni | ora Parigi mi aspetta | sono tornata”

(Di domenica 20 agosto 2023)ha conquistato una meravigliosa medaglia dinella 20 km di marcia ai2023 di atletica leggera. La Campionessa Olimpica ha interpretato brillantemente la gara lungo le strade di Budapest ed è riuscita a salire sul terzo gradino del podio, come aveva già fatto nella rassegna iridata di seifa a Londra. La fuoriclasse pugliese ha tagliato il traguardo con il tempo di 1h27: 26 (secondo crono della carriera) e ha lanciato un messaggio importante in vista delle Olimpiadi di2024. L’azzurra ha fatto gara di testa, è caduta al giro di boa dell’undicesimo giro, si è prontamente ripresa, ha intensificato l’azione nei pressi del tredicesimo chilometro e soltanto il fulmineo cambio di ritmo della spagnola Maria Perez è riuscita a frenarla. La 32enne ...

(Adnkronos) - Seconda medaglia per l'Italia ai Mondiali di Budapest 2023. Dopo l'argento centrato ieri sera da Leonardo Fabbri nel getto del peso, Antonella Palmisano è medaglia di bronzo nella 20 km ...