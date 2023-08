Antonella Palmisano argento ai Mondiali | chi è | carriera | trionfi e infortuni della marciatrice

(Di domenica 20 agosto 2023) (Adnkronos) – Riscatto diaidi atletica di Budapest 2023. La 32enne azzurra ha conquistato il bronzo nella 20 km di marcia, con una prova di carattere e lucidità. Una medaglia che arriva a due anni di distanza dal trionfo olimpico di Tokyo e dall’inizio di tanti problemi fisici che le avevano fatto pensare anche di smettere.è cresciuta sportivamente a Mottola, in provincia di Taranto, allenata dal tecnico Tommaso Gentile. Il suo amore per lo sport inizia però in un campo di pallavolo. Una passione, quella per la rete, checoltiva fino all’età di 12 anni quando si avvicina alla marcia. La giovanissima atleta ha talento e subito inizia a primeggiare nel mondo dell’atletica: il primo squillo di alto livello arriva nel 2010 con la conquista Coppa del Mondo ...

BUDAPEST (UNGHERIA) -ha vinto la medaglia di bronzo nella 20 km di marcia femminile ai Mondiali di atletica in corso a Budapest. Si tratta della seconda medaglia azzurra dopo l'argento conquistato da ...Riscatto diai Mondiali di atletica di Budapest 2023. La 32enne azzurra ha conquistato il bronzo nella 20 km di marcia, con una prova di carattere e lucidità. Una medaglia che arriva a due ...è medaglia di bronzo mondiale della 20 km di marcia in 1h27'26' come sei anni fa a Londra, un'impresa costruita ...

Impresa Palmisano, è il bronzo dell’orgoglio: “E ora l’Olimpiade” La Gazzetta dello Sport

"Ora Parigi è molto più vicina e le altre devono preoccuparsi". Lo ha detto il dt dell'Italia dell'atletica leggera, Antonio La Torre dopo il bronzo conquistato da Antonella Palmisano nella 20 km di ...TV E STREAMING - È prevista un’ampia copertura tv per i Mondiali di atletica. La rassegna iridata di Budapest, da sabato 19 a domenica 27 agosto, è in onda in diretta integrale su Rai, Sky e Eurosport ...