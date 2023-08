Antonella Palmisano argento ai Mondiali | chi è | carriera | trionfi e infortuni della marciatrice

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 20 agosto 2023) La 32enne azzurra ha conquistato il bronzo nella 20 km di marcia aidi atletica di Budapest Riscatto diaidi atletica di Budapest 2023. La 32enne azzurra ha conquistato il bronzo nella 20 km di marcia, con una prova di carattere e lucidità. Una medaglia che arriva a due anni di distanza dal trionfo olimpico di Tokyo e dall’inizio di tanti problemi fisici che le avevano fatto pensare anche di smettere.è cresciuta sportivamente a Mottola, in provincia di Taranto, allenata dal tecnico Tommaso Gentile. Il suo amore per lo sport inizia però in un campo di pallavolo. Una passione, quella per la rete, checoltiva fino all’età di 12 anni quando si avvicina alla marcia. La giovanissima atleta ha talento e subito inizia a primeggiare ...