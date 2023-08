Antognoni | «Fu Mazzone a farmi capitano nella Fiorentina e avevo solo 20 anni»

(Di domenica 20 agosto 2023) Giancarloe bandiera della, ha parlato al Corriere della Sera del suo ricordo di CarlettoSono tanti i giocatori che devono tanto a Carletto, scomparso ieri. Tra questi, il fiorentino Giancarlo, che lo ha avuto quando era giovanissimo e lo considera determinante per la sua carriera. Ne ha parlato al Corriere della Sera. ALLENATORE NEL 1975 – «Ho un ricordo bellissimo, fu lui a. Ero poco più che ventenne, era una grande responsabilità, mi diede fiducia. Fu importante per la mia carriera». INVESTITURA CON DISCORSO – «Macché. Ilera Ennio Pellegrini,lo chiamò e gli chiese: “Ennio, quanta gente porti allo stadio la domenica a ...

Infattinon è un allenatore che verrà ricordato per aver fatto tripleti o per aver allenato ... da allenatore della Fiorentina valorizzò Giancarlo; alla Roma Francesco Totti; al ...

era quello simpatico, dalla battuta pronta; sottovalutarlo era fin troppo facile. A Firenze ... quello che vide l'esplosione di Giancarlo, numero 10 elegante e sfortunato come pochi.

Ad Ascoli si comincia con i grandi miracoli di provincia del Sor Magara, in tre stagioni Mazzone porta dalla C alla A i bianconeri, e nel primo anno di Serie A, mantiene la categoria con un campionato ...Blog Calciomercato.com: Il 19 agosto 2023, una data che segna l'inizio di una nuova stagione calcistica in Italia, ma allo stesso tempo, la fine di un'epoca di questa ...