Antartide | il ghiaccio marino è sceso ai minimi storici

(Di domenica 20 agosto 2023) Mentre nell’emisfero settentrionale ci ritroviamo a fronteggiare una canicola estiva senza precedenti, nell’emisfero australe, durante l’inverno, si assiste a un’anomalia climatica spaventosa. Ilantartico èmai registrati per questa stagione. Di solito, verso la fine di febbraio, ilantartico tocca i suoi, ma quest’anno gli scienziati hanno notato qualcosa di inusuale. Ilnon si è rigenerato come previsto ed è aiper questa stagione. I dati provenienti dal National Snow and Ice Data Center (NSIDC) degli Stati Uniti confermano una diminuzione di circa 1,6 milioni di chilometri quadrati rispetto al precedente minimo ...

E' pieno inverno in. Eppure il continente è circondato da molto menomarino di quanto gli scienziati si aspettassero per questo periodo dell'anno. Per tutto il luglio 2023, ilmarino ha ...... Le altre linee colorate rappresentano le estensioni delartico nel 2011 - 2012 e la media 1981 - 2010. Estensione dei ghiacci in(Southern Hemisphere). La lettura del grafico è ...

Il ghiaccio marino antartico sta scomparendo a un ritmo senza precedenti, costringendo gli studiosi a scendere in campo per scoprire cosa stia accadendo e quali rischi comporti per il nostro ...Per tutto il luglio 2023, il ghiaccio marino ha raggiunto una media di 13,5 milioni di chilometri quadrati (5,2 milioni di miglia quadrate), l'estensione più bassa osservata per questo periodo dell'an ...