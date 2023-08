Anna uccisa dall’ex a Piano di Sorrento | rabbia e dolore ai funerali 

Giovanni De Gennaro non è solo il legale della famiglia diScala, la 56ennea coltellate dall'ex compagno a Piano di Sorrento. E' anche un parente e la sua rabbia, che sfoga mentre va ai ...negli ultimi tempi aveva deciso di vivere la sua vita normalmente, nonostante i consigli dei fratelli, che le chiedevano maggiori cautele. Ovviamente evitava i luoghi isolati ma non è bastato'. ...Si tratta dell'ennesima "morte evitabile", proprio come quella diScala,a coltellate dall'ex compagno . I medici sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte del 35enne e ...

Anna Scala uccisa dall'ex a Sorrento, la rabbia della figlia ai funerali: «Mia madre poteva essere salvata» ilmattino.it

Nel giorno dei funerali di Anna Scala, l’assassino della donna è comparso dinanzi ... “Togli la denuncia o ti uccido”. Ferraiuolo ha confessato il delitto.Grande commozione ai funerali di Anna Scala, la 56enne uccisa dal compagno. La famiglia chiede giustizia, l’avvocato: “Una misura cautelare, anche un solo braccialetto, avrebbe evitato questa tragedia ...