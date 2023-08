Anna dai capelli rossi | storia di una bambina speciale

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 20 agosto 2023) Il titolo eradai, ed era tratto dal romanzo omonimo di Lucy Maud Montgomery. Come Heidi, da un libro è nata una serie ormai cult. Di cosa parladai? L’anime fu intitolato Akage no An, e la traduzione italiana fu letterale, anche se il nome era Anne e non. La produzione, affidata alla Nippon Animation, iniziò nel 1979 e fu suddivisa in 50 episodi. Ma non è tutto qui. Dal classico al manga la parabola ascendente di Heidi La trama Possiamo dire che questo cartone abbia fatto a suo modo la, quindi conosceremo tutti la sua trama: tuttavia non sarà male ripercorrerla brevemente.ha undici anni, ied è orfana di genitori. ...