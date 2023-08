Angelus | il monito del Papa | “Mai confondere la fede con un’etichetta religiosa!”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 20 agosto 2023) Città del Vaticano – “Mailacon”. Davanti a diecimila coraggiosi, tra pellegrini e turisti che sfidano le alte temperature della giornata per far sentire la loro vicinanza al Pontefice,Francesco mette in guardia ili da una tentazione “pericolosa”. Lo fa commentando l’odierna pagina del Vangelo, che narra l’incontro di Gesù con una donna cananea, al di fuori del territorio d’Israele (cfr Mt 15,21-28). ” Bella storia questa!”, dice Bergoglio, che spiega: “Vediamo che Gesù cambia il suo atteggiamento, e a farlo cambiare è la forza delladi quella donna”. Il Santo Padre si sofferma quindi sul cambiamento di Gesù: “Egli stava rivolgendo la sua predicazione al popolo eletto; poi, lo Spirito Santo avrebbe spinto la ...