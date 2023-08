Allegri | «Scudetto? Obiettivo Juventus un altro Acquisti difficili»

(Di domenica 20 agosto 2023)non pensa a vincere la Serie A, nonostante lastasera abbia liquidato l’Udinese con un secco 0-3. L’allenatore si esprime anche sul mercato, abbassando ulteriormente la possibilità di un arrivo di Lukaku, intervistato durante La Domenica Sportiva su Rai 2. L’– Dopo la vittoria per 0-3 dellasull’Udinese per Massimilianoc’è da volare basso: «? È normale i titoli scrivano questo, perché tanto i giornalisti scrivono queste cose. Però il campionato è lungo, il nostroè riprenderci quella Champions League che c’è stata tolta pur finendo al terzo posto. Questa Champions League ci mancherà, giocare durante la settimana va vista come un’opportunità. Giocare la Champions League è un’altra cosa. Mercato? La squadra è ...

Se la difesa del Diavolo saprà assestarsi come nella seconda parte dell'anno dello, la porta sarà quasi blindata PORTIERI, SZCZESNY - La Juventus diè una squadra che per stile di ...7,5 : la Juve concede qualcosa, è inevitabile. E non paga comunque dazio. Così rimane una ... Quindi con l'obiettivoda inseguire sul serio.La Signora manda un chiaro a messaggio a Napoli e Inter : per loc'è, eccome. Le pagelle, ... Cosa non va nella Juve di. Il tabellino di Udinese - Juventus 0 - 3 . Udinese - Juventus, ...

Pochi tocchi, verticale, libertà concessa ai calciatori, anche di tirare. A Frosinone si sono viste le idee su cui lavorerà il tecnico francese Benvenuti nell’era-Garcia Abbiamo visto il primo Napoli ...Massimo Ambrosini ha parlato della Juventus negli studi di Dazn, vedendo nei bianconeri una seria candidata per la vittoria finale del campionato di Serie A.