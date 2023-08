Allegri | «Chiesa per me è un attaccante | deve fare 14-16 gol all’anno»

(Di domenica 20 agosto 2023)a Dazn dopo Udinese-Juventus 0-3. «Fosse uscito prima, avrei messo Kostic». «Dobbiamo migliorare la gestione della palla nella metà campo avversaria, faceva molto caldo. «Quando non riesci a gestire la palla, devi difendere in maniera diversa nella tua metà campo. «secondo me è un, da esterno si isola troppo e diventa solo un giocatore di partenza. E stato bravo a giocare vicino a Vlahovic, stanno migliorando,migliorare ancora in fase di non possesso.14-16 gol a stagione, è riduttivo farlo giocare esterno». «Cambiaso non è stata una sorpresa, è un giocatore molto intelligente. È l’ideale con». «Per la Juventus la Champions è una mancanza importante. Ci mancherà, non lo nego. Tutti dicono che è ...

La Juventus sorride nell'esordio stagionale in Serie A, imponendosi senza troppi problemi in casa dell'Udinese. Alla Dacia Arena finisce 3 - 0 per gli uomini di, grazie ai sigilli di, Vlahovic e Rabiot arrivati tutti nella prima frazione di gioco. Agli ospiti bastano meno di due minuti per indirizzare subito la gara sui binari giusti, grazie ad ...... Danilo, Bremer, Alex Sandro, Weah (1' st McKennie), Miretti (1' st Fagioli), Locatelli, Rabiot, Cambiaso (25' st Iling Junior),(32' st Milik) Vlahovic (40' st Yildiz). All.:Ammoniti ...L'avvio a mille all'ora della banda distupisce e stordisce l'Udinese, che capitola ... Esattamente come per, l'esultanza del serbo è tra il rabbioso ed il polemico (lui mostra la maglia ...

Di Alessandro Bocci, inviato a Udine, e Maria Strada Allegri lancia la rincorsa alla Champions League: «Non so se sia un vantaggio non giocarla, ma non possiamo… Leggi ...