Alessandro Venturelli | la mamma va da Sassuolo a Napoli per cercare il figlio scomparso

(Di domenica 20 agosto 2023) Lancia un appello ai napoletani Roberta Carassai, che da(Modena), si è recata nel capoluogo campano peril32 mesi fa e avvistato nei giorni scorsi in alcuni quartieri di. "Se qualcuno avesse la fortuna di incontrarlo – ha detto Roberta – gli faccia una foto e chiami le forze dell'ordine: vi prego, aiutatemi, quello che sto passando è una cosa talmente atroce che non riesco neppure a spiegarla".

Alessandro Venturelli potrebbe essere a Scampia, la madre: Ho riconosciuto i tatuaggi Fanpage.it

