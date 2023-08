Alessandro scomparso a Sassuolo due anni fa | la mamma va a cercarlo a Napoli | “So che è qui”

(Di domenica 20 agosto 2023) Una segnalazione ha spinto Roberta Carassai a lasciare la suaper andare aalla ricerca del figlio,Venturelli,32 mesi fa. Il ragazzo, secondo quanto riporta La Repubblica, sarebbe stato avvistato nei giorni scorsi in alcuni quartieri del capoluogo partenopeo. “Se qualcuno avesse la fortuna di contrarlo – ha detto Roberta – gli faccia una foto e chiami le forze dell’ordine: vi prego, aiutatemi, quello che sto passando è una cosa talmente atroce che non riesco neppure a spiegarla”. La trasferta partenopea della tenace Roberta è stata dettata da una serie di informazioni ritenute particolarmente attendibili: più persone in diversi quartieri avrebbero riconosciutodal singolare tatuaggio che ha sul braccio: una sequenza di numeri romani e un ...

Alessandro Venturelli scomparso: "È a Scampia, ho riconosciuto i tatuaggi" il Resto del Carlino

