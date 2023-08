Al Hilal | slitta di un mese il debutto di Neymar

(Di domenica 20 agosto 2023) Le ultime sulle condizioni fisiche diJr, nuovo attaccante dell’Aldopo il trasferimento dal PSG, a causa di un problema fisico di natura muscolare, deve rimandare ilcon l’Al-. Per l’ex Psg è previsto uno stop di circa unquindi dovrebbe tornare a disposizione dello staff tecnico dell’Al-solo dopo la pausa nazionali di settembre. L’ultima partita ufficiale del brasiliano risale al 19 febbraio 2023, quando con un gol e un assist contribuì alla vittoria per 4-3 dei parigini contro il Lille.

Neymar già infortunato: slitta l’esordio con l’Al-Hilal Calcio in Pillole

