Ajax | UFFICIALE Sutalo dalla Dinamo Zagabria | niente Fiorentina

... tanto che Marotta e Ausilio avrebbero già presentato un'offertaper portare l'esperto ... olandese classe '99 acquistato dal Torino un anno fa dall', fucina di talenti. L'olandese si è ......SPORT SUMMER Wolverhampton - Brighton (Premier League) - SKY SPORT CALCIO 16.30 Excelsior -(... accessibile da cellulare e tablet o sul sito... rifiutata l'offerta del West HamL'ha rispedito al mittente l'ultima offerta avanzata dal West Ham per Kudus: le parti sono ancora piuttosto distanti. 16:20 19 Agosto: Demiral è un ...

UFFICIALE: Colpo Ajax in difesa, ecco Sutalo. Il croato piaceva in Serie A TUTTO mercato WEB

L’Ajax crea tanto, persino troppo rispetto a quel che dovrebbe bastare e finisce così per mancare i 3 punti alla seconda giornata e si deve accontentare di un pareggio fuori casa. Sul campo dell’Excel ...A comunicarlo ufficialmente è lo stesso club rossoblù tramite il proprio ... Stando a quanto riportato da The Athletic, l'assalto del West Ham per Mohamed Kudus è stato respinto dall'Ajax. (La ...