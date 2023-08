Agopuntura e traumi sportivi Intervista al Dott Gianluca Taliani

Leggi su moltouomo

(Di domenica 20 agosto 2023)originario di Siena, stabilitosi a Pistoia, dove tutt’ora risiede, è da sempre estimatore della terra Toscana. Medico di famiglia, medico sportivo, medico sociale, dentista, laureatosi recentemente in. Eccentrico, stravagante e artista. Nel tempo libero di dedica anche a scrivere romanzi erotici e poesie. Di recente è diventato nonno della piccola, dolce, Ludovica., come è nata, quando ti sei laureato in Medicina, l’idea di diventare medico di famiglia? Una scelta che rifarei sempre. Anche se pensavo fosse una professione più libera. Ho trovato una grande burocrazia che rende faticoso il lavoro. La scelsi perché volevo essere indipendente nelle mie scelte di medico. Sono contento di aver ricevuto indietro tanta stima ...