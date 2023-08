Afragola | auto incendiate nella notte

Leggi su ildenaro

(Di domenica 20 agosto 2023) Questaduesono andate completamente distrutte in un incendio la cui natura è ancora poco chiara. E’ successo in località Capomazzo-Cinquevie, nel comune di. Sul posto i carabinieri della tenenza di Arzano e i vigili del fuoco di. Non è ancora chiaro a chi appartengono i veicoli perché non erano targati. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice. L'articolo proviene da Ildenaro.it.