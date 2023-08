AEW | Spettacolo nel main event di Collision e post match da dimenticare per Darby Allin

(Di domenica 20 agosto 2023), già campione TNT per due volte in carriera, lo scorso mese si è guadagnato una title shot al titolo detenuto da Luchasaurus e iltra i due si terrà ad All Out, PPV che seguirà lo storico All In a Wembley a distanza di una settimana. Un compito che pernon sarà certo facile, con le insidie che verranno anche da fuori ring con la presenza di Christian Cage che continua ad auto-fregiarsi della cintura che appartiene al suo assistito. Stanotte ildiha visto affrontarsi proprioe Cage con risvolti importanti. Umiliato anche Tony Schiavone Buona intensità nelche ha visto Christian Cage tenere il ring contro il più giovane avversario per circa venti ...

Tutti i risultati di Fight for the Fallen 2023 The Shield Of Wrestling

Oltre al dispiacere per le vicende legali venute fuori oggi che riguardano le accuse di aggressione a mano armata da parte di Cash Wheeler, i fan europei della AEW hanno un motivo in più per preoccupa ...Stando alle ultime di Sean Sapp , Summer Rae era presente nel backstage di Dynamite questa settimana. Ma non solo: anche CJ Perry, meglio conosciuta come Lana in WWE, era dietro le quinte con Miro. La ...