AEW | All Star 8 Man Tag-Team Match annunciato per il prossimo Collision! Puntata breve la prossima?

(Di domenica 20 agosto 2023) La AEW, durante la diretta di questa notte di Collision, hache settimana, nella trasmissione dello show su TNT in programma meno di 24 ore prima di All In, si terrà un All8 Man Tag-con alcuni protagonisti del PPV più importante della storia recente del wrestling internazionale. La, come riportato, sarà registrata dopo l’episodio di Dynamite di mercoledì, rendendo più facile lo spostamento verso Londra di tutta la crew AEW. Non sono stati resi noti i partecipanti all’incontro, ad oggi, mentre è stato confermato che diverse interviste dedicate ai protagonisti del “Biggest Event in Wrestling History” verranno mandate in onda durante lo show. E’ dunque molto probabile che iregistrati per lo show siano meno, se ...

Il comunicato stampa afferma che l'elicottero Black Hawk sarà in grado di lavorare insieme'... la Polonia avrà infatti anche l'aereo svedese Saab 340- 300. Ha firmato un contratto per l'......veterano della Ring of Honor Jay Briscoe (vero nome Jamin Pugh) si è spento nella notte'età di ... Tra i primi a dare la notizia della morte di Jay Briscoe è stato il proprietario dellae della ...Il comunicato stampa afferma che l'elicottero Black Hawk sarà in grado di lavorare insieme'... la Polonia avrà infatti anche l'aereo svedese Saab 340- 300. Ha firmato un contratto per l'...

Danhausen è infortunato, non sarà a AEW All In The Shield Of Wrestling

After recently losing her AEW Women's World Championship, Toni Storm is embarking on a new phase of her AEW career.A Kinsman man says he is ready to rumble with some of the wrestling industry’s elite. Anthony Duane Wilson, an ...