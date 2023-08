Addio Hamilton | adesso non ci sono più dubbi | notizia pazzesca

Leggi su rompipallone

(Di domenica 20 agosto 2023) Il campione inglese dicee mette fine alle voci che l’hanno coinvolto nelle ultime settimane. La stagione di Lewisè molto movimentata. Nel corso della sosta dal campionato di Formula 1, il campione inglese ha anche altro a cui pensare oltre alla pista. Quella in corso è una delle stagioni più complicate della sua carriera per Lewis. Un periodo di transizione per la Mercedes, che nonostante qualche pacchetto di aggiornamenti, non riesce a colmare il gap con l’incontrastabile Red Bull di Max Verstappen. Prestazioni positive e qualche podio, ma nulla di particolarmente soddisfacente per un pilota che ci ha abituati a dominare la pista. Il pluri campione britannico è alla ricerca di miglioramenti, per raggiungere il secondo posto in classifica, ormai considerato al pari del primo, e soprattutto in vista della ...