Addio al partigiano Crispino | aveva compiuto 100 anni un mese fa

Carlo Ferrarini, simbolo di Santo Stefano Magra, amava trasmettere i valori di libertà per cui aveva lottato... anche se solo più avanti avrebbe appreso dello zio Angelo picchiato mortalmente dai fascisti nel 1923 e della morte del cugino Giuseppe,, ferito in combattimento e deceduto nel 1945 nello ...... uno fra tutti, il saggio del '46 sulla rivista "Il Politecnico", che già prefigura l'. Il ... Per lui, ex, il contrasto fra quella case dove manca l'acqua corrente e "i grandi alberghi, ...

Pontremoli (Massa Carrara), 20 agosto 2023 - E ’ morto a 99 anni Vincenzo Bassignani (Vincè), già partigiano della Brigata Garibaldi ‘Leone Borrini’ e memoria storica del paese di Merizzo, roccaforte ...Santo Stefano Magra (Spezia), 20 agosto 2023 – Il nonno "Crispino" è salito per l’ultima volta in montagna. Se ne è andato alla bella età di 100 anni Carlo Ferrarini un simbolo di Santo Stefano Magra ...