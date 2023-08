Addio a un passo | si scatena l’asta per il calciatore del Napoli!

(Di domenica 20 agosto 2023) Dopo settimane di dubbi sul suo futuro al Napoli, arriva la svolta che certifica l’. Rudi Garcìa dovrà rinunciare al suo centrocampista. La Serie A è finalmente ricominciata. Il Napoli, nel tardo pomeriggio di ieri ha aperto il sipario sul nuovo campionato e ha fatto il suo debutto con il tricolore cucito sul petto. Alla vigilia del match contro il Frosinone erano tante le incognite che attanagliavano la mente e i pensieri dei tifosi del Napoli. Il cambio di allenatore e l’di Kim avevano spaventato l’ambiente partenopeo. A complicare i piani è stato l’infortunio subìto a Castel di Sangro da Frank Anguissa. A causa di un problema muscolare il centrocampista camerunese non ha giocato dal 1? minuto. Al suo posto ha debuttato Jens Cajuste. Paura che si è subito rinvigorita quando dopo 5? di gioco il Napoli è andato sotto nel punteggio per un ...

"È morto Mazzone" . Secco, sintetico, definitivo come un. È il messaggio che intorno alle 16 di ieri mi ha inviato Massimo Cellino, accompagnandolo con ... La squadra, a gennaio, era a un...Maria De Filippi, lo straziantea Maurizio Costanzo - guarda Abbiamo chiesto a cinque amici ... Maria è la persona che ha contribuito a convincere me e Davide a fare ildell'affido. Io ...Dal palco luccicante di una festa, alla fredda aula di tribunale, ilè stato breve. Giusto il tempo di fare due conti in banca e controllare la cassetta di ... dell'di lui per un presunto ...

Passato alla Spal e successivamente al Siena, Mazzone trova ad Ascoli la sua seconda casa. Nove anni da giocatore in Serie C, la fascia di capitano, poi la promozione ad allenatore da parte del mitico ...Pontremoli (Massa Carrara), 20 agosto 2023 - E ’ morto a 99 anni Vincenzo Bassignani (Vincè), già partigiano della Brigata Garibaldi ‘Leone Borrini’ e memoria storica del paese di Merizzo, roccaforte ...