Account hackerato? Attenzione alla truffa del falso recupero su Facebook e Instagram

Leggi su open.online

(Di domenica 20 agosto 2023) Ci sono diversi modi per prendere possesso dei vostrisocial. Spesso la colpa deriva da una scarsa gestione della propria sicurezza, con password obsolete e il mancato utilizzo dell’autenticazione a due fattori. I malintenzionati se ne inventano ogni giorno una nuova, ma oltre al furto bisogna faredelsu. Infatti, se provate ad inserire in un post le parole «hanno», potreste ricevere il commento di qualcuno che offre le sue “competenze” per recuperare un, anche se non ne avete neanche uno da recuperare. Abbiamo contattato uno deitori e lo abbiamo fatto cadere in trappola. L’esca del ...