A Tenerife oltre 12mila sfollati per gli incendi | “Tra i peggiori degli ultimi quarant’anni”

(Di domenica 20 agosto 2023) Gliche stanno devastando, nell’arcipelago delle Canarie, non danno tregua ai soccorritori e hanno costrettoresidenti all’evacuazione nel nord e nel nord-est dell’isola. Si calcola che dall’inizio delle fiamme siano bruciati già 8.400 ettari di terreno e nelle scorse ore i roghi hanno ripreso vigore, nonostante l’impiego di 480 soccorritori. A preoccupare è soprattutto la zona settentrionale dell’isola, mentre in quella meridionale la situazione è “stabile”, hanno spiegato le autorità locali. Si tratta, secondo le stesse fonti, di uno dei40 anni. Violenti, aiutati da temperature altissime e venti forti, stanno creando situazioni drammatiche anche in altri angoli del ...

quasi tre giorni di lotta contro un incendio che ha devastato ampie porzioni dell'isola di... Il 2022 ha visto500 incendi distruggere 300.000 ettari di territorio in Spagna, un record in ...

Intanto, oltre 26.000 persone sono state evacuate a Tenerife, dove gli incendi continuano ad ardere da martedì scorso: lo hanno reso noto i servizi d'emergenza dell'isola spagnola nell'arcipelago ...Il rogo che da tre giorni devasta l'isola non è ancora sotto controllo, ma i vigili del fuoco fanno piccoli progressi per arginarlo ...