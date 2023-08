A Lausitzring nel DTM vince Lamborghini

DTM | Lausitzring 2023: Mirko Bortolotti torna in pole position nelle ... P300.it | Motorsport Media

Der Italiener Mirko Bortolotti hat am Sonntag auf dem Lausitzring nach einem hochspannenden zehnten Meisterschaftslauf seinen zweiten Saisonsieg in der DTM eingefahren. Über die nahezu komplette Rennd ...Thomas Preining hat die Gesamtführung in der DTM verloren! Nach Platz 15 am Samstag auf dem Lausitzring ließ der Oberösterreicher im Porsche im zweiten Rennen am Sonntag einen vierten Platz folgen.